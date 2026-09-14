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Орлов не верит, что «Зенит» запретил Мостовому сыграть с первых минут: «Андрей еще не набрал форму, пока выходит только на замену. Разве он лучший в «Локо»?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что вингер «Локомотива» Андрей Мостовой в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) вышел лишь на замену на 83-й минуте.

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