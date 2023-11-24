«Мы с женой редко видимся. Запираюсь у себя», — SHAMAN раскрыл проблему с супругой в свой день рождения

Певец SHAMAN давно прожил тот период, когда ему стоило беспокоиться о количестве купленных зрителями билетов, думать о том, насколько успешным будет то или иное мероприятие, бояться о заполненности залов… Сейчас Ярослав Дронов (настоящее имя певца) является одной из самых ярких и могущественных звезд шоу-бизнеса, любимым исполнителем и уважаемым человеком.