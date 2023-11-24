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  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
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«Мы с женой редко видимся. Запираюсь у себя», — SHAMAN раскрыл проблему с супругой в свой день рождения

«Мы с женой редко видимся. Запираюсь у себя», — SHAMAN раскрыл проблему с супругой в свой день рождения

Певец SHAMAN давно прожил тот период, когда ему стоило беспокоиться о количестве купленных зрителями билетов, думать о том, насколько успешным будет то или иное мероприятие, бояться о заполненности залов… Сейчас Ярослав Дронов (настоящее имя певца) является одной из самых ярких и могущественных звезд шоу-бизнеса, любимым исполнителем и уважаемым человеком.

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