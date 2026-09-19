Департамент транспорта закроет Садовое кольцо 19 сентября из-за фестиваля

Описание: 19 сентября в Москве будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца из-за Московского мотофестиваля.
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