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Армия США подготовила доклад о Вооруженных силах и военной доктрине России

Армия США подготовила доклад о Вооруженных силах и военной доктрине России

В Армии США подготовили 280-страничный доклад о тактике и военной доктрине Вооруженных сил России. Документ с названием "Русская тактика" распространяется с подписью "Знаете ли вы своего врага?" Как сообщает во вторник, 27 февраля, ТАСС, на предположениях о тактике российских войск в случае крупного конфликта.

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