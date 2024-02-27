Армия США подготовила доклад о Вооруженных силах и военной доктрине России

В Армии США подготовили 280-страничный доклад о тактике и военной доктрине Вооруженных сил России. Документ с названием "Русская тактика" распространяется с подписью "Знаете ли вы своего врага?" Как сообщает во вторник, 27 февраля, ТАСС, на предположениях о тактике российских войск в случае крупного конфликта.