Захарова рассказала о случаях шпионажа до Гершковича

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона неоднократно ловила работников зарубежных СМИ на деятельности, за которую был арестован журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, сообщает Telegram-канал RT.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона неоднократно ловила работников зарубежных СМИ на деятельности, за которую был арестован журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, сообщает Telegram-канал RT.
Свежие комментарии