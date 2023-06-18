Аргументы и Факты

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Захарова рассказала о случаях шпионажа до Гершковича

Захарова рассказала о случаях шпионажа до Гершковича

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона неоднократно ловила работников зарубежных СМИ на деятельности, за которую был арестован журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, сообщает Telegram-канал RT.

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