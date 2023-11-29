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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Самсонов: «Пусть в комментариях пишут, что у меня «корона огромная». На самом деле я очень добрый человек»

– Часто в кадр попадают моменты, как ты общаешься с Алиной Загитовой. На московском этапе «Гран-при» Камила Валиева подошла тебя поздравить.

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