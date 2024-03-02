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Санврачи рассказали об опасности сахара в напитках

Санврачи рассказали об опасности сахара в напитках

Сахаросодержащие напитки увеличивают риск ранней смерти от ряда заболеваний, передаёт inAlmaty.kz. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова озвучила риски регулярного употребления напитков с высоким содержанием сахара: развитие ожирение, развитие диабета второго типа, развитие  сердечно-сосудистых заболеваний, негативное воздействие на зубы, ухудшается метаболизм.

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