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Дана Уайт вошел в совет директоров Meta*: «Возможно, мы стали на шаг ближе к внедрению ИИ в рейтинги и судейство»

 «Меня никогда не интересовало попадание в какой-либо совет директоров, пока я не получил приглашение от Meta*.

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