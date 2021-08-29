«Это наши герои»: казахстанцы прощаются с погибшими при тушении пожара на военных складах

В Казахстане скорбят по погибшим во время взрывов в воинской части в Жамбылской области. Жертвами стали 13 человек – военные и сотрудники МЧС, которые первыми пытались потушить огонь, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Кирилл Харламов.