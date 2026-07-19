🇷🇺💥🇺🇦 Идёт атака на объекты врага в Одессе и области ▪️Поражены объекты портовой и логистической инфраструктуры.
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🇷🇺💥🇺🇦 Идёт атака на объекты врага в Одессе и области ▪️Поражены объекты портовой и логистической инфраструктуры.
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