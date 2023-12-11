СМИ: МВФ одобрил Украине последний транш в этому году

Заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде МВФ Владислав Рашкован заявил, что МВФ одобрил транш для Украины на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год в размере 900 миллионов долларов, – сообщает в понедельник, 11 декабря, издание Forbes.