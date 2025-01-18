Оказывается, и целое общество может сойти с ума Массовый психоз, коллективное безумие 1917 года в России, нацистская истерия 30-х годов в Германии, наши позорные 90-е годы «перестройки» – чем не доказательство.
Ненависть лишает разума
Комментарии
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Александр Корякин
А как быть с ненавистью к бандеровцам?
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11 час.
Елена Александровна
вероятно вы потомок оных? возможно их скопно возлюбить?
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11 час.
Валерий Каулин
В начале статьи всё смешал! И всё этим испортил. Если врёшь, не рассчитывай на понимание! Ненависть бывает как ярость благородная, а не рассуждение в соплях! Так вот, в 1917 году она такой и стала! И не надо её сравнивать с помешательством Европы от страха перед Гитлером! Не пачкай то, чего ты не достоин!
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11 час.
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