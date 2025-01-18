Ненависть лишает разума

Валерий Каулин

В начале статьи всё смешал! И всё этим испортил. Если врёшь, не рассчитывай на понимание! Ненависть бывает как ярость благородная, а не рассуждение в соплях! Так вот, в 1917 году она такой и стала! И не надо её сравнивать с помешательством Европы от страха перед Гитлером! Не пачкай то, чего ты не достоин!