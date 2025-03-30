Neurology: ранние признаки проблем с сердцем связаны с уменьшением объема мозга

Люди, у которых наблюдаются ранние признаки проблем с сердцем, также могут иметь изменения в здоровье мозга, которые могут быть ранними признаками слабоумия, например, потеря объема мозга, согласно метаанализу, опубликованному в сети в Neurology.
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