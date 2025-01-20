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"Будешь мыться, когда я разрешу. Одного раза в неделю достаточно". Жизнь украинки с французом в Париже

"Будешь мыться, когда я разрешу. Одного раза в неделю достаточно". Жизнь украинки с французом в Париже

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сначала история из жизни одной релокантки, которая перебралась из Украины во Францию и там нашла себе француза, с которым вступила в любовные отношения.

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