"Будешь мыться, когда я разрешу. Одного раза в неделю достаточно". Жизнь украинки с французом в Париже

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сначала история из жизни одной релокантки, которая перебралась из Украины во Францию и там нашла себе француза, с которым вступила в любовные отношения.
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