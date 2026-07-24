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Царьград

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Денис Мацуев признался, что переехал в Москву ради "Спартака"

Денис Мацуев признался, что переехал в Москву ради "Спартака"

Народный артист России, Денис Мацуев, переехал в Москву из Иркутска в 1991 году, чтобы посещать матчи футбольного клуба "Спартак", любовь к которому он унаследовал от бабушки.

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