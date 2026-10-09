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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о старте сезона для ЦСКА: «Поставил бы четверочку. Мы в лидирующей группе, идем без поражений, но можем намного лучше. Впереди еще непочатый край работы»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил выступления команды на старте сезона.  После 9 проведенных туров  Альфа-Банк РПЛ армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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