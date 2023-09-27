Даня Милохин извинился перед Константином Эрнстом и попросил дать ему второй шанс

Скандальный юноша вновь захотел стать всероссийской звездой.Буквально вчера тиктокер Даня Милохин рассказывал, как он боялся того, что его не выпустят из России и заберут в армию по просьбе Екатерины Мизулиной, как уже сегодня поменял свою позицию и вновь заявил амбициях вернуться на Первый канал.
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