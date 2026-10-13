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Совет по дому

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Не развалятся при варке и сохранят весь сок: готовим потрясающие пельмени по проверенному рецепту

Не развалятся при варке и сохранят весь сок: готовим потрясающие пельмени по проверенному рецепту

Тесто для пельменей не менее важно, чем начинка. Именно тесто определяет, насколько нежными получатся пельмени и насколько хорошо они сохранят форму при варке.

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