Экономист Зарипов предрек появление в России недорогих иранских фруктов и овощей

Иран заключит соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕАЭС. По словам экономистов, Тегеран прежде всего интересует в развитие торговли с Россией: в ближайшие годы страны планируют нарастить товарооборот в 10 раз.
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