В Китае изобрели ткань, которая способна заряжать гаджеты и охлаждать тело

Полезные технологии в условиях глобального потепления. Группа исследователей из Китая разработала ткань, которая может генерировать энергию от тепла тела для питания носимой электроники — устройств вроде шагомера или светодиодной панели для велосипедистов.
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