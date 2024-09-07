Районы Белгородской области получили мобильные установки пожаротушения

Мобильные установки пожаротушения и огнетушители получили семь районов Белгородской области, которые наиболее часто подвержены обстрелам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 8 сентября в своем Telegram-канале.
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