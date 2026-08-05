НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

«Сети превратились в труху»: как Нижнекамск вытаскивают из теплового коллапса

«Сети превратились в труху»: как Нижнекамск вытаскивают из теплового коллапса

Почти 6 млрд рублей инвестиций на замену около 120 км теплотрасс и реконструкцию десятков тепловых пунктов, и это всего за три года, – такова цена ренессанса теплоснабжения в Нижнекамске, творимого «Татэнерго».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии