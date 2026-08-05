«Сети превратились в труху»: как Нижнекамск вытаскивают из теплового коллапса

Почти 6 млрд рублей инвестиций на замену около 120 км теплотрасс и реконструкцию десятков тепловых пунктов, и это всего за три года, – такова цена ренессанса теплоснабжения в Нижнекамске, творимого «Татэнерго».
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