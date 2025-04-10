В ВСУ обнаружили недостатки почти у всей техники из Германии

Почти вся военная техника, поставляемая ФРГ Украине, имеет серьезные недостатки в боевых условиях. Об этом написала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на засекреченный протокол доклада заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве.
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