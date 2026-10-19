© Shutterstock/FOTODOM Десятки откликов на вакансии без собеседований, зависшие заявления на пособия и ошибки в сведениях о доходах — на такие проблемы жалуются пользователи российских интернет-площадок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роскачество: капу...
- SI Дегтерев: Сергей ...
- Кушнер: Трамп зая...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым