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test mazurok

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🇷🇺 Директор одного из апарт-отелей Крыма причинил ущерб государству в 48 млн рублей С 2022 по 2024 год директор курортного комплекса действовал от имени ООО, имеющего признаки банкротства.

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