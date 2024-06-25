🇷🇺 Директор одного из апарт-отелей Крыма причинил ущерб государству в 48 млн рублей С 2022 по 2024 год директор курортного комплекса действовал от имени ООО, имеющего признаки банкротства.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 Директор одного из апарт-отелей Крыма причинил ущерб государству в 48 млн рублей С 2022 по 2024 год директор курортного комплекса действовал от имени ООО, имеющего признаки банкротства.