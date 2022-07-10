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Член ОП Данюк: обвинения в адрес «Яндекса» от Финляндии обусловлены стремлением страны попасть в НАТО

Член ОП Данюк: обвинения в адрес «Яндекса» от Финляндии обусловлены стремлением страны попасть в НАТО

Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявление члена Европарламента от Финляндии Хенны Вирккукен о распространении «лживой пропаганды» с помощью российской поисковой системы «Яндекс».

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