Полиция выявила 262 нарушения, 53 иностранца и 26 работодателей наказаны за нелегальную работу, сумма штрафов превысила 2,7 млн рублей.
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