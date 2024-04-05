Найдены причины эмоциональной «толстокожести» и ее связь с умением планировать будущее

Фото: Shutterstock.com Ученым удалось отделить активность при сдерживании эмоций от процессов при их возникновении — и это позволило понять, какие области мозга позволяют нам контролировать свое поведение.
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