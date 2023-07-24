«Белобилетники»: как косили от армии в Российской империи

Главной основой мощи любой армии является здоровье бойцов. Отбор пригодных к службе мужчин в царской России проходил по установленным министерством правилам, и некоторые парни шли на разные ухищрения, дабы избежать участи погибнуть в сражении.
Главной основой мощи любой армии является здоровье бойцов. Отбор пригодных к службе мужчин в царской России проходил по установленным министерством правилам, и некоторые парни шли на разные ухищрения, дабы избежать участи погибнуть в сражении.
Свежие комментарии