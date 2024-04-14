Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Таджикистан требует простить террористов из «Крокуса»

Таджикистан требует простить террористов из «Крокуса»

В ходе совещания Совета министров иностранных дел стран СНГ, прошедшего в Минске, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил решительный протест против применения пыток к лицам, обвиняемым в осуществлении теракта на мероприятии в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Они случаем не ОХУ@ли?????
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17 час.
Оливия Никтова
Москалькова...федоров вы на чьей стороне справедливости..может  отпустить этих тварей и выдать путевки в санаторий..а 145 убиенных- это что семечки не нужные???  ТВАРИ!!!!
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17 час.

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