В ходе совещания Совета министров иностранных дел стран СНГ, прошедшего в Минске, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил решительный протест против применения пыток к лицам, обвиняемым в осуществлении теракта на мероприятии в "Крокус Сити Холле".
Таджикистан требует простить террористов из «Крокуса»
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ВС
Вадим Скоробогатов
Они случаем не ОХУ@ли?????
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17 час.
Оливия Никтова
Москалькова...федоров вы на чьей стороне справедливости..может отпустить этих тварей и выдать путевки в санаторий..а 145 убиенных- это что семечки не нужные??? ТВАРИ!!!!
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17 час.
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