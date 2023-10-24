Губернатор Подмосковья призвал перезапустить автозавод в Солнечногорске

Один из вариантов перезапуска предприятия – выпуск на нем прицепов и полуприцепов.Вернувшийся из деловой поездки в КНР губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на планерке о необходимости перезапуска автозавода в Солнечногорске.
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