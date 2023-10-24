Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Просто в шоке выходишь в город и везде вот эти бородачи до чего довели страну я не знаю что стало со страной до чего ...Бастрыкин требует...
  • Sobering
    Огрызок только для старшего поколения и для тех, кто не умеет шевелить извилинами.В США девушка отк...
  • Акимова Татьяна
    А в Тверской врачей скоро вообще не будет.Пенсионеры уйдут и можно поликлиники и больницы закрывать, работать некому ...Мурашко заявил о ...

Губернатор Подмосковья призвал перезапустить автозавод в Солнечногорске

Губернатор Подмосковья призвал перезапустить автозавод в Солнечногорске

Один из вариантов перезапуска предприятия – выпуск на нем прицепов и полуприцепов.Вернувшийся из деловой поездки в КНР губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на планерке о необходимости перезапуска автозавода в Солнечногорске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх