Губернатор Подмосковья призвал перезапустить автозавод в Солнечногорске

Один из вариантов перезапуска предприятия – выпуск на нем прицепов и полуприцепов.Вернувшийся из деловой поездки в КНР губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на планерке о необходимости перезапуска автозавода в Солнечногорске.