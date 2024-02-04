Захарова: украинцы выбрали Зеленского президентом мира, а он их продал

Ложь стала главным оружием Запада в борьбе с Россией и не только. Как взращивали образ президента Украины Владимира Зеленского, что о нем узнал весь мир, который теперь направляет в страну безумные деньги, в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.