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Захарова: украинцы выбрали Зеленского президентом мира, а он их продал

Захарова: украинцы выбрали Зеленского президентом мира, а он их продал

Ложь стала главным оружием Запада в борьбе с Россией и не только. Как взращивали образ президента Украины Владимира Зеленского, что о нем узнал весь мир, который теперь направляет в страну безумные деньги, в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

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