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Суд постановил вернуть государству свыше 16 га земель водного фонда на Алтае

Суд постановил вернуть государству свыше 16 га земель водного фонда на Алтае

Нарушения выявили во время проверки соблюдения водного законодательства В Улаганском районе Республики Алтай государству вернули более 16,6 га земель водного фонда, которые ранее оказались в частной собственности.

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