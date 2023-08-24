Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Юрий Дмитриев

ФСБ и служба контрразведки провела анализ в необходимости создания СМЕРШ? Или власть боится в создании такого органа? Многим депутатам и чиновникам в правительстве не понравилась бы эта организация. За последние 20 или более лет, идет воспитание молодежи крайнее не патриотическое, с правлением Ельцина и Горбачева мы утратили чувство патриотизма, которое закладывалось в нас с детства. Почему-то никому в голову не приходят выводы: почему так много деятелей культуры, политиков и даже простых граждан, которые пакостят и исполняют заказы Украинских спецслужб?