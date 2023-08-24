БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Увеличение количества террористических актов на территории РФ все чаще и чаще заставляет вспоминать легендарный СМЕРШ времен Великой Отечественной.

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Комментарии
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Grandad
Ловить надо террористов и назвать СМЕРТ!
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13 час.
VV949
СМЕРШ с лицензией на отстрел укроповских ДРГ и пособников.
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13 час.
Юрий Дмитриев
ФСБ и служба контрразведки провела анализ в необходимости создания СМЕРШ?  Или власть боится в создании такого органа? Многим депутатам и чиновникам в правительстве не понравилась бы эта организация. За последние 20 или более лет, идет воспитание молодежи крайнее не патриотическое, с правлением Ельцина и Горбачева мы утратили чувство патриотизма, которое закладывалось в нас с детства. Почему-то никому в голову не приходят выводы: почему так много деятелей культуры, политиков и даже простых граждан, которые пакостят и исполняют заказы Украинских спецслужб?
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10 час.

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