Отсутствие штампа о гражданстве РФ на свидетельстве о рождении может помешать ребенку выехать из страны

С конца прошлого года в России действуют новые правила выезда несовершеннолетних за рубеж 26 октября 2023 года вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве РФ, который детализировал порядок оформления гражданства России детям по рождению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии