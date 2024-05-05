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Петербургский дневник

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Отсутствие штампа о гражданстве РФ на свидетельстве о рождении может помешать ребенку выехать из страны

Отсутствие штампа о гражданстве РФ на свидетельстве о рождении может помешать ребенку выехать из страны

С конца прошлого года в России действуют новые правила выезда несовершеннолетних за рубеж 26 октября 2023 года вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве РФ, который детализировал порядок оформления гражданства России детям по рождению.

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Николай Хмелев
Дебилы б....
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