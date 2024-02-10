Экс-начальник РУБОП генерал-майор Сидоренко умер в Петербурге

В Петербурге после продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался бывший начальник регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП), заслуженный сотрудник МВД, генерал-майор Сергей Сидоренко.
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