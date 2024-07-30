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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

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Головоломка «почему нарушился цикл

Головоломка «почему нарушился цикл?» Когда нарушается менструальный цикл: задержки или слишком короткий цикл, это значит, что организм предупреждает о проблеме.

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