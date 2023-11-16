В Красноярске каток на площади Мира закрыли на неопределенный срок

В Красноярске на техническое обслуживание закрыли каток под открытым небом на площади Мира. Всему виной — теплая погода: по данным синоптиков Гидрометцентра, до конца недели в дневное время будет плюсовая температура.
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