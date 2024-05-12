Эрдоган объяснил отмену визита в США и встречи с Байденом плотным графиком

Визит в США и встреча с американским лидером Джо Байденом не смогла состояться из-за загруженного графика, сообщил 11 мая в интервью греческой газете Kathimerini лидер Турции Реджем Тайип Эрдоган во время его пребывания в стране для встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.