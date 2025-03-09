Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Нашёлся-таки и пришёл человек каратель-мститель. (по С)Трамп: Зеленский ...
  • Vova Гарин
    Опять или снова незаменимые абу-бандиты.На западе Москвы ...
  • Роза Семиренко
    Это и есть демократия по европейски? Чем же тогда она отличается от диктаторско- фашистского режима убийцы зеленсуого?Во время акции пр...

«Немедленно прекратится»: Маск нашел главный ключ к миру на Украине

«Немедленно прекратится»: Маск нашел главный ключ к миру на Украине

В США впервые заговорили о санкциях против украинских олигархов. Это предложил в своем сообщении в соцсети Х американский предприниматель и глава департамента госэффективности Илон Маск в качестве шага для остановки конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Олигархи и бизнесмены обворовывают свои страны, у нас тоже
Ответить
18 час.
наверх