«Немедленно прекратится»: Маск нашел главный ключ к миру на Украине

В США впервые заговорили о санкциях против украинских олигархов. Это предложил в своем сообщении в соцсети Х американский предприниматель и глава департамента госэффективности Илон Маск в качестве шага для остановки конфликта.
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