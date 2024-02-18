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Владимир Кошевой — об успехе: «Я стесняюсь. Не могу пока привыкнуть»

По его словам, артисты должны играть и получать свой успех в молодости. Российский актёр театра и кино Владимир Кошевой объяснил в эфире программы «Открытая студия» на 78 телеканале, почему он так скромен и самокритичен.

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