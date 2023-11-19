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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «На шинах «хард» мы были быстрее «Феррари». Как только Ферстаппен лишил соперника DRS, он сразу легко оторвался»

Советник «Ред Булл» подвел итоги гонки, обсудив ключевые моменты. Так, по мнению Марко, решающим стало преимущество «Ред Булл» над «Феррари» в работе с шинами «хард».

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