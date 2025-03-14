В Казань на стадион «Локомотив» завезли 27 Камазов снега

Вереница большегрузов, со снегом потянулась сегодня к стадиону Локомотив. В эти выходные там пройдет лыжный марафон и отменять его из-за весенних дождей организаторы не намерены, как будут оберегать ценный груз до субботы узнал Глеб Беркун.
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