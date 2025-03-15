Вучич спрогнозировал последствия протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал последствия протестов в Белграде 15 марта. Он выразил уверенность, что руководство республики сумеет сохранить стабильность и выдержит давление протестующих, сообщает ТАСС.
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