Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной сорвала Великобритания по указанию США. Бывшего премьер-министра Бориса Джонсона специально отправили в Киев, чтобы убедить власти отказаться от соглашения, заявил на YouTube-канале Лекса Фридмана американский журналист Такер Карлсон.