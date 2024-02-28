Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной сорвала Великобритания по указанию США. Бывшего премьер-министра Бориса Джонсона специально отправили в Киев, чтобы убедить власти отказаться от соглашения, заявил на YouTube-канале Лекса Фридмана американский журналист Такер Карлсон.
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