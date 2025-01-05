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Самые высокие зарплаты у мигрантов в России будут более 200 тыс. руб

Согласно приказу Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию по визе на 2025 год», самой высокой зарплатой у мигрантов будет 380 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК.

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Комментарии
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Samarium
В России уже дефицит председателей правлений и топ-менеджеров, что их набирают из кишлаков средней азии???? неужели в России нет совсем людей с таким низким уровнем интеллекта и отсутствием профессиональной подготовки от слова ВООБЩЕ ????😱
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