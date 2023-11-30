«Яндекс» будет сдавать в аренду робокурьеров другим компаниям

«Яндекс» начнет сдавать в аренду роботов-доставщиков другим организациям по сервисной модели для доставки «последней мили» — до конечного потребителя на расстояние до двух километров, сообщила пресс-служба «Яндекса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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