Осташко: Гражданку Украины Каролину Куёк, более известную как Ани Лорак, пригласили на российский федеральный канал.
«В руководстве НТВ есть такие же предатели, как сама Лорак»
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Не смотрю передачи такого пошиба. Но тоже считаю, что таким Куйкам не место на российских каналах
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3 час.
Юрис Хартманис
Охренеть?только в порно ее
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1 час.
Русский Империалист
1 канал, Россия 1, НТВ - привечают врагов Великой России.. Окопались там ждуны, держат камни за пазухой, чтобы разбить нам головы. 🇷🇺😡
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1 час.
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