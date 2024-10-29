Смоленский депутат помог сделать пешеходную дорожку возле школы

Проблемный вопрос волновал жителей Промышленного района более двух лет. Депутат Смоленской областной Думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда» Александр Зеленский помог смолянам решить давнюю проблему – сделать новую пешеходную дорожку между детским садом №4 и школой №25, которая позволяет людям сократить путь с улицы Раевского на улицы Памфилова и Урицкого.