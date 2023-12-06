Какой сегодня праздник: 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, отмечают Международный день гражданской авиации. В этот день свой профессиональный праздник отмечают члены лётного состава воздушных судов: пилоты, штурманы, бортмеханики и стюардессы.
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